Экс-защитник «Зенита» стал жертвой попытки ограбления

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен, ныне выступающий за «Лион», стал жертвой попытки ограбления. Об этом информирует RMC Sport.

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Сообщается, что злоумышленники попытались ограбить дом Ловрена в то время, пока проходил матча чемпионата Франции, в котором «Лион» играл с «Клермоном» (1:2). На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, обнаружившие взломанную дверь в доме футболиста с видимыми следами от попытки её взломать.

Отмечается, полиции пришлось провести проверку, которая также потребовала вмешательства слесаря для того, чтобы был получён доступ к дому.