$95.91-1.40101.43-1.20

Экс-защитник «Зенита» Ловрен стал жертвой попытки ограбления

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен, ныне выступающий за «Лион», стал жертвой попытки ограбления. Об этом информирует RMC Sport.

Экс-защитник «Зенита» стал жертвой попытки ограбления
© Чемпионат.com

Сообщается, что злоумышленники попытались ограбить дом Ловрена в то время, пока проходил матча чемпионата Франции, в котором «Лион» играл с «Клермоном» (1:2). На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, обнаружившие взломанную дверь в доме футболиста с видимыми следами от попытки её взломать.

Отмечается, полиции пришлось провести проверку, которая также потребовала вмешательства слесаря для того, чтобы был получён доступ к дому.

Напомним, Ловрен присоединился к французскому клубу в сезоне 2022/2023. В нынешнем сезоне хорват сыграл в двух матчах за «Лион», в которых не отметился результативными действиями.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости