Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» избили агента Марушича

«После того, как они врезались в машину, в которой находился мой водитель, на джипе, ехавшем с противоположной стороны улицы, они напали на меня, Марушича, его жену и мать.



Они ударили меня пистолетом в висок, а сыновья Звездана Терзича и владельца клуба «Нана» неистово били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. У меня были сломаны скула и левая нога. Меня доставили в клинический центр, где я перенес операцию.



Мы были окружены несколькими машинами. Мой водитель попытался уехать с места происшествия, но тут в него врезалась машина, ехавшая с противоположной стороны. Я даже не успел сесть в машину, как на меня напали сзади. В какой-то момент я потерял сознание, а они продолжали бить меня...



На видеозаписях хорошо видно, что Терзичи бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направлял пистолет в голову и в грудь Марушичу, чтобы не дать ему помочь мне, пока они меня жестоко избивали. Его мать, шестидесятилетнюю женщину, толкнули и она получила травмы», – сказал Янкович.