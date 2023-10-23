Болельщики «Манчестер Сити» праздновали смерть Бобби Чарльтона

«Наш клуб самым решительным образом осуждает эти оскорбительные скандирования и приносит глубочайшие извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем, кто связан с «Манчестер Юнайтед».



В настоящий момент наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения. Мы благодарны тем, кто уже помог нам в опознании этих людей, и продолжаем ждать любую информацию, которая может помочь нам идентифицировать причастных к этому лиц, чтобы мы могли принять соответствующие меры и подготовить для них запрет на посещение стадиона», — цитирует заявление «Манчестер Сити» The Guardian.