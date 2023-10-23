Экс-игрок "Аяччо" Панюков: иностранцы чуть с ума не сошли от русской водки

Российский нападающий Андрей Панюков, ранее выступавший за французский «Аяччо», рассказал, что угощал партнеров по команде русской водкой, передает Sport24.

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«Я привез из России во Францию две бутылки водки. Тренеры сразу бутылку выпили. А футболистики немного попробовали — и чуть с ума не сошли. Они-то европейскую пили, легкую», — сказал Панюков.

Панюков выступал за «Аяччо» с 2015 по 2016 год. Сейчас футболист выступает за белорусский «Нафтан».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Панюков выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал».

В 2011 году Панюков играл за юношескую сборную России, в составе которой провел три матча. С 2012 по 2015 год Панюков играл за молодежную команду России.