Экс-нападающий «Зенита» объяснил свое прозвище «Путин»

Экс-нападающий футбольного клуба «Зенит» Андрей Панюков заявил, что во Франции он получил прозвище «Путин». По его словам, так его стали называть, потому что он был единственным русским во французском городе Аяччо, а также из-за присоединения Крыма к РФ в 2014 году.