Российский футболист восхитился Гитлером

«Вот про Нюрнбергский процесс — очень интересно. Гитлер впечатлял, но в плохом смысле, конечно. Нет, как политик он восхитительный, вопросов нет. Но с психическими отклонениями, начудил знатно. До сих пор мир разгребает», — сказал Панюков.

Панюков начал заниматься футболом в «Спартаке», а затем продолжил обучение в «Локомотиве», «Москве» и «Динамо», который и стал его первым профессиональным клубом в карьере. Затем в России он поиграл за «Химки», «Зенит», «Урал» и «Велес». Несколько сезонов российский нападающий провел в зарубежных лигах. Панюков поиграл за литовский «Атлантас», французский «Аяччо», португальскую «Брагу» и казахский «Кызыл-Жар». С 2023 года форвард выступает в чемпионате Белоруссии за «Нафтан».