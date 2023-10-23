Российский футболист рассказал об отношении к Путину во французском клубе

«Антонио Липпини из «Аяччо» просил: «Как же я люблю Путина, это мой герой! Хочу футболку с ним!» Я даже две захватил в аэропорту. И что думаешь? На следующей день Липпини приехал в ней на тренировку! Сейчас, думаю, если в ней прокатится, будут проблемы, ха-ха.



Антонио говорил: «Понимаю, у нас с одной стороны новости показывают, а у вас — с другой. Но даже так чувствую, какой Путин сильный, харизматичный», — сказал Панюков.