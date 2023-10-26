Игрок "Реала Сосьедад" Захарян дебютировал в Лиге чемпионов в матче с "Бенфикой"

Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков оценил дебют футболиста испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в матче группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", передает "Евро-Футбол.Ру". "Тренер давал точно какие-то указания, и главное, что команда вела 1:0. По статистике у Захаряна много передач назад. Могу сказать, что был важен на тот момент контроль мяча. Думаю, Захарян выполнил установку на матч", - сказал Дьяков. 24 октября Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" в матче Лиги чемпионов против "Бенфики". Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против с "Лас-Пальмас", появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге пять матчей, не отметившись результативными действиями. В четырех из пяти игр он появлялся на замену.