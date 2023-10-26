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УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
© Матч ТВ

В список вошли нападающий «Порту» Эванилсон, оформивший хет трик в гостевом матче с «Антверпеном» (4:1), форвард «Арсенала» Габриэль Жезус, записавший в свой актив гол и результативную передачу в выездной игре с «Севильей» (2:1), полузащитник «Лейпцига» Давид Раум, отметившийся голом в домашней встрече с «Црвеной Звездой» (3:1) и нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес, в активе которого дубль в домашней встрече с «Лацио» (3:1).

Лучший игрок недели будет определен по итогам голосования на сайте УЕФА, итоги которого подведут в пятницу.