УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

В список вошли нападающий «Порту» Эванилсон, оформивший хет трик в гостевом матче с «Антверпеном» (4:1), форвард «Арсенала» Габриэль Жезус, записавший в свой актив гол и результативную передачу в выездной игре с «Севильей» (2:1), полузащитник «Лейпцига» Давид Раум, отметившийся голом в домашней встрече с «Црвеной Звездой» (3:1) и нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес, в активе которого дубль в домашней встрече с «Лацио» (3:1).