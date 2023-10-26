Криштиану Роналду не попал в топ‑10 игроков в истории «Манчестер Юнайтед» по версии FourFourTwo
Португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в топ 10 футболистов в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед» по версии портала FourFourTwo.
38 летний Роналду, который выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а также с 2021 го по 2022 й, в рейтинге расположился лишь на 11 й строчке. Лучшим футболистом в истории манкунианцев стал сэр Бобби Чарльтон, который в качестве игрока провел в клубе 17 лет, сыграв в 758 матчах и забив 249 мячей. В топ 3 также попали Джордж Бест и Брайан Робсон.
Всего за «Манчестер Юнайтед» Роналду провел 346 матчей и забил 145 мячей. В составе клуба он трижды выигрывал чемпионат Англии (2006/07, 2007/08, 2008/09) и дважды Кубок английской лиги (2005/06, 2008/09), также он становился обладателем Кубка (2003/04) и Суперкубка страны (2007), победителем Лиги чемпионов (2007/08) и клубного чемпионата мира (2008).
С декабря 2022 года Роналду выступает за клуб «Аль Наср» из Саудовской Аравии.
ТОП 10 РЕЙТИНГА ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ В ИСТОРИИ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ПО ВЕРСИИ FOURFOURTWO:
1. Бобби Чарльтон;
2. Джордж Бест;
3. Брайан Робсон;
4. Эрик Кантона;
5. Денис Лоу;
6. Уэйн Руни;
7. Райан Гиггз;
8. Дункан Эдвардс;
9. Петр Шмейхель;
10. Пол Скоулз.