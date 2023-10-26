Криштиану Роналду не попал в топ‑10 игроков в истории «Манчестер Юнайтед»

38 летний Роналду, который выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а также с 2021 го по 2022 й, в рейтинге расположился лишь на 11 й строчке. Лучшим футболистом в истории манкунианцев стал сэр Бобби Чарльтон, который в качестве игрока провел в клубе 17 лет, сыграв в 758 матчах и забив 249 мячей. В топ 3 также попали Джордж Бест и Брайан Робсон.