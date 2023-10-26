Ненахов рассказал, как игроки "Локомотива" восприняли увольнение Николича

Ненахов рассказал, что футболисты "Локомотива" со злостью восприняли увольнение Николича
Футболисты московского "Локомотива" тяжело восприняли увольнение сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера команды. Об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал защитник "Локомотива" Максим Ненахов.
"Эмоционально было тяжело, причем доходило до агрессии, - сказал Ненахов. - Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого - казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы. Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя где она вообще может подойти?"
Николичу 44 года, он возглавлял "Локомотив" с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Решение об отставке тренера было принято бывшим спортивным директором "Локомотива" Томасом Цорном и экс-руководителем по спорту и развитию немцем Ральфом Рангником. Под руководством Николича железнодорожники завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионатов России (сезоны-2019/20 и 2020/21) и выиграли кубок страны (2020/21). С 1 июля сербский специалист начал работу в клубе "Шабаб Аль-Ахли", который располагается в городе Дубай.