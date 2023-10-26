Ненахов рассказал, как игроки "Локомотива" восприняли увольнение Николича

"Эмоционально было тяжело, причем доходило до агрессии, - сказал Ненахов. - Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого - казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы. Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя где она вообще может подойти?"