«Я даже не думал». Ненахов объяснил, почему выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
Футболист «Локомотива» Максим Ненахов объяснил, почему выбрал вариант с железнодорожниками, имея при этом предложения от «Спартака». По его словам, красно-белые не дали никакой конкретики, в отличие от «Локомотива».
«Чем мне запомнился Николич в „Локомотиве“? Тяжелейшими сборами, которые могу сравнить только с нагрузками у Галактионова. Николич — очень хороший тренер, сильный специалист. Но, насколько понимаю, меня он не особо хотел подписывать. В команде я поначалу был четвертым фланговым защитником. Но в итоге смог отвоевать место в составе.
Правда лм, что до перехода в «Локомотива» у меня было предложение от «Спартака»? Да, но без конкретики. «Локомотив» сразу предложил контракт, а со «Спартаком» пошли качели: хотим — не хотим. Поэтому я даже не думал», — приводит слова Максима Ненахова «Спорт-экспресс».