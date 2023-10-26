Ненахов объяснил, почему выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

«Чем мне запомнился Николич в „Локомотиве“? Тяжелейшими сборами, которые могу сравнить только с нагрузками у Галактионова. Николич — очень хороший тренер, сильный специалист. Но, насколько понимаю, меня он не особо хотел подписывать. В команде я поначалу был четвертым фланговым защитником. Но в итоге смог отвоевать место в составе.



Правда лм, что до перехода в «Локомотива» у меня было предложение от «Спартака»? Да, но без конкретики. «Локомотив» сразу предложил контракт, а со «Спартаком» пошли качели: хотим — не хотим. Поэтому я даже не думал», — приводит слова Максима Ненахова «Спорт-экспресс».