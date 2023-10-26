Фернандес не планирует возвращаться к тренировкам «Зенита»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес продолжает восстанавливаться после травмы колена, сообщает журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

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По информации источника, бразилец не планирует возвращаться к тренировкам со всей командой. Отмечается, что Фернандес вряд ли сыграет в этом году.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интеранасьонала» в июле 2023 года за 365 тысяч евро. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне 33-летний защитник поучаствовал в 12 играх «Зенита» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В последний раз Фернандес выходил на поле в гостевом матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3). Марио был заменен на 9-й минуте первого тайма.