Дюков высказался о статусе отношений РФС и УЕФА

«Что касается Азии, то этот вопрос не обсуждался. Я проинформировал коллег о текущем состоянии отношений с УЕФА. Азия, как вариант, ещё существует. Возможно, он будет обсуждён в ноябре-декабре. Что касается текущих отношений с УЕФА, то вы знаете, что было решение о снятии запрета на участие наших юношеских команд.