Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Левников, «Зенит» и «Ахмат» – Карасев, игру «Спартака» – Безбородов
Назначены арбитры на матчи 13-го тура Мир РПЛ.
27 октября (пятница)
«Рубин» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
28 октября (суббота)
«Факел» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Олег Соколов.
29 октября (воскресенье)
«Пари НН» – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.
«Динамо» – «Урал»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Алексей Тюмин.
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