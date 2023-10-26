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Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Левников, «Зенит» и «Ахмат» – Карасев, игру «Спартака» – Безбородов

Назначены арбитры на матчи 13-го тура Мир РПЛ.

Назначены арбитры на матчи 13-го тура Мир РПЛ
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27 октября (пятница)

«Рубин» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

28 октября (суббота)

«Факел» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Олег Соколов.

29 октября (воскресенье)

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» – «Урал»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Алексей Тюмин.

Футбол, Сергей Каруненко, Вера Опейкина, Сергей Цыганок, Рафаэль Шафеев, Иван Сараев, Роман Сафьян, Евгений Буланов, Ранэль Зияков, Павел Кукуян, Ян Бобровский, Егор Болховитин, Павел Шадыханов, Николай Еремин, Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов, Андрей Веретешкин, Евгений Кукуляк, Максим Гаврилин, Александр Гвардис, Игорь Демешко, Максим Ковалев, Дмитрий Мосякин, Денис Березнов, Юрий Карпов, Владимир Москалев, Дмитрий Жвакин, Владислав Безбородов, Антон Фролов, Антон Кобзев, Владимир Сельдяков, Евгений Турбин, Сергей Карасев, Алексей Резников, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Гончар, Александр Богданов, Дмитрий Ермаков, Алексей Лунев, Кирилл Левников, Андрей Бутенко, Артем Любимов, Арам Петросян, Сергей Чебан, Олег Соколов, Сергей Иванов, Крылья Советов, Рубин, Локомотив, ЦСКА, Динамо, Зенит, Спартак, РПЛ