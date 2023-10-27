Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро 2036 или 2040 года

«Считаю, что подача Россией заявки на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040 году будет абсолютно здравым и умным решением. Текущая политическая ситуация в мире не будет длиться вечно. На мой взгляд, для этого предложения есть все основания.



У нас прекрасная инфраструктура, в 2018 году страна провела лучший чемпионат мира по своей организации, безопасности и спортивной составляющей. Можно даже сказать, что он запомнился болельщикам со всего мира как лучший праздник футбола в истории мировых первенств. Я полностью поддержу данную инициативу РФС», — приводит слова Валерия Газзаева RT.