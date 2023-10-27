Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро 2036 или 2040 года
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев положительно оценил идею, чтобы Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году.
«Считаю, что подача Россией заявки на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040 году будет абсолютно здравым и умным решением. Текущая политическая ситуация в мире не будет длиться вечно. На мой взгляд, для этого предложения есть все основания.
У нас прекрасная инфраструктура, в 2018 году страна провела лучший чемпионат мира по своей организации, безопасности и спортивной составляющей. Можно даже сказать, что он запомнился болельщикам со всего мира как лучший праздник футбола в истории мировых первенств. Я полностью поддержу данную инициативу РФС», — приводит слова Валерия Газзаева RT.