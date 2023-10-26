Агент Караваева рассказал, почему игрок не тренировался в общей группе «Зенита»
Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО объяснил, почему его клиент не тренировался в общей группе питерской команды перед матчем 13-го тура РПЛ с «Ахматом».
— С ним все нормально. Чуть-чуть приболел. К игре с «Ахматом», наверное, будет готов, — сказал Бакулин.
— Вас не беспокоит, что в матче с «Крыльями Советов» Вячеслав остался в запасе, уступив место в стартовом составе Страхине Эраковичу?
— Тренер так решил. Почему это меня должно беспокоить? Это Вячеслава должно беспокоить.
Караваев в нынешнем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах (1106 минут), на его счету 3 голевые передачи. Контракт 28-летнего защитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 28 октября, на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Зенит» в РПЛ идет на 2-м месте с 23 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.