Абдуллахи: я бы отдал «Золотой мяч» Роналду
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Самину Абдуллахи признался, что отдал бы «Золотой мяч» португальскому нападающему Криштиану Роналду.
«Я бы отдал «Золотой мяч» Криштиану Роналду. Для меня он всё равно лучший. Независимо от того, где выступает», — приводит слова Самину Абдуллахи интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».
38-летний Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее в СМИ появилась информация, что Лионелю Месси досрочно сообщили о победе в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. В начале сезона Лионель выступал за «ПСЖ». Кроме того, футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.