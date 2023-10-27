Абдуллахи: я бы отдал «Золотой мяч» Роналду

«Я бы отдал «Золотой мяч» Криштиану Роналду . Для меня он всё равно лучший. Независимо от того, где выступает», — приводит слова Самину Абдуллахи интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее в СМИ появилась информация, что Лионелю Месси досрочно сообщили о победе в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. В начале сезона Лионель выступал за «ПСЖ». Кроме того, футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.