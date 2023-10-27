Форвард Месси не попал в тройку номинантов на приз самому ценному игроку МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» не вошёл в финальную тройку номинантов на приз самому ценному игроки МЛС, сообщается на официальном сайте лиги.

При этом, аргентинец попал в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС. На победу также претендуют Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»).

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до декабря 2025 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.