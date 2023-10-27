Экс-футболист «Локомотива» назвал сумму, которую проиграл в казино

«Сколько я проиграл в казино? Где-то $2,5-$3 млн точно. У меня как-то было, что я за ночь проиграл $110 тысяч.



Была ли это зависимость? Да, можно сказать и так. Хотя в большинстве своем я ставил в автоматах. Мне нравилось, где ярко сияет и горит. И выигрывал я тоже. Самый большой выигрыш? Где-то $100-$130 тысяч выиграл», — заявил экс-футболист.