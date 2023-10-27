Экс-тренер Месси назвал лучшего игрока мира

«Мало что можно сделать, когда против тебя играет Роналду. Он забил два красивых гола. У меня нет слов, чтобы описать этого игрока. Он делает нечто экстраординарное для 38-летнего футболиста. Он по-прежнему лучший игрок в мире», — заявил Галтье.