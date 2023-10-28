Гол Щетинина принес "Ростову" победу над "Локомотивом" в матче 13-го тура РПЛ

На стадионе "Ростов Арена" состоялся матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный "Ростов" принимал московский "Локомотив". Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на третьей минуте. Отличился полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Таким образом, "Ростов" поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. "Локомотив" располагается на пятой строчке, заработав 20 баллов. В следующем матче "Ростов" сыграет с "Уралом" в рамках Кубка России. Игра состоится 2 ноября. "Локомотив" сыграет в кубковом матче с "Рубином" 1 ноября. "Локомотив" не побеждает в третьем матче к ряду. "Ростов" одержал победу во второй встреча подряд.