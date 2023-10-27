Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался в зависимости от снотворного

«Я даже не думаю, что в тот момент я был дееспособен. Если взглянуть на фото, моя кожа выглядела серой. Если бы я продолжал [принимать таблетки], то умер бы. Я принимал по 12-14 таблеток снотворного перед сном.



Жена знала, что я принимаю их, но не представляла масштабов. Я умел это скрывать. Иногда я принимал их все сразу, когда мы ложились спать, и говорил, что приношу ей попить воды.



Это продолжалось годами. Сейчас я могу говорить об этом, потому что думаю, что привел свою жизнь в порядок», – сказал Гибсон.