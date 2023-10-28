Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Реала»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави объяснил поражение от мадридского «Реала» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Его слова приводит Marca.

Специалист отказался винить арбитров в неудачном результате. Он заявил, что поражение связано с тем, что команда не действовала эффективно. «Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут, но незаслуженно проиграли», — подчеркнул тренер.

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. На шестой минуте счет открыл полузащитник хозяев Илкай Гюндоган. На 68-й минуте счет сравнял хавбек Джуд Беллингем. На второй добавленной он сделал дубль и принес победу команде.