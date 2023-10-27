«Меня попросили, скажем так». Экс‑футболист «Химок» рассказал, как Юран хотел отстранить его от работы с командой
Футболист «ПАРИ НН» Дмитрий Тихий рассказал, как проходил его первый опыт общения с Сергеем Юраном, когда тот возглавил «Химки».
— Получилось так, когда он пришел в «Химки» в первый раз, скажем так, он отправил меня в отставку. В прямом смысле. Наши взаимодействия как тренера и игрока именно так начинались. Меня попросили, скажем так.
Но я продолжал тренироваться и через тренировочный процесс смог доказать тренеру обратное. И все кардинально перевернулось.
Может быть, это вопрос мотивации. Он все пытается вытащить из игрока. Это его надо спрашивать.
Этим летом из «Локомотива» было несколько звонков. И из Самары пару раз звонили. Но «Крылья» были в раздумьях, а с «Локо» нужно было решать здесь и сейчас. А у меня не было еще договора о расторжении с «Химками», так как вопрос с московской командой быстро закрылся, — сказал Тихий в эфире программы «РецепТура» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.