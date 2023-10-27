Экс‑футболист «Химок» рассказал, как Юран хотел отстранить его от работы с командой

Футболист «ПАРИ НН» Дмитрий Тихий рассказал, как проходил его первый опыт общения с Сергеем Юраном, когда тот возглавил «Химки».

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— Получилось так, когда он пришел в «Химки» в первый раз, скажем так, он отправил меня в отставку. В прямом смысле. Наши взаимодействия как тренера и игрока именно так начинались. Меня попросили, скажем так.

Но я продолжал тренироваться и через тренировочный процесс смог доказать тренеру обратное. И все кардинально перевернулось.

Может быть, это вопрос мотивации. Он все пытается вытащить из игрока. Это его надо спрашивать.