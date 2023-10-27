Немецкий клуб расторгнет контракт с поддержавшим Палестину футболистом

После этого футболист был отстранен от тренировок с командой даже несмотря на то, что удалил свою публикацию. Как утверждает источник, "Майнц" хотел, чтобы игрок принес извинения, но тот заявил руководству, что выступает за мир и гуманность. Сообщается, что 27 октября вингер уже был проинформирован о прекращении сотрудничества. Эль-Гази выступает за "Майнц" в сентябре 2023 года. Его последним клубом был "ПСВ". До этого он играл в Англии за "Эвертон" и "Астон Виллу", во Франции за "Лилль" и за "Аякс" в Голландии.