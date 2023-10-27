Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол

"Наверное, в душе я понимал, что закончу чуть раньше, чем это получилось. Когда понял, что не смогу перейти в те варианты клубов, которые хотел. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол.



Что дальше? Играть за медийные команды - точно нет. Я всегда понимал, что кроме футбола у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности", - сказал Новосельцев.