Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Бывший защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев заявил, что завершил профессиональную карьеру после того, как не смог перейти в клубы, которые хотел. Об этом он рассказал "Матч ТВ".
"Наверное, в душе я понимал, что закончу чуть раньше, чем это получилось. Когда понял, что не смогу перейти в те варианты клубов, которые хотел. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол.
Что дальше? Играть за медийные команды - точно нет. Я всегда понимал, что кроме футбола у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности", - сказал Новосельцев.
Новосельцев выступал за "Зенит" с 2016 по 2019 год. В это время он трижды отправлялся в аренду - в тульский "Арсенал", "Анжи" и "Ростов". Также он поиграл за "Химки", "Торпедо" и "Сочи". Последним клубом Новосельцева был "Арсенал". 13 марта 2023 года защитник объявил о завершении карьеры игрока. На его счету пять матчей в составе сборной России.
В 2023 году Новосельцев попробовал себя в роли игрока и тренера в Медиалиге.