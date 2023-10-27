Мини-футбольный «КПРФ» в серии пенальти уступил «Тюмени» в чемпионате России

Мини-футбольный клуб «КПРФ» на выезде уступил «Тюмени» в первом матче седьмого тура чемпионата России среди команд Суперлиги. Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии пенальти точнее были хозяева площадки – 3:1.

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Первый тайм остался за «Тюменью», в составе которой отличились Артем Антошкин и Камиль Герейханов. После перерыва «КПРФ» перевернул ход игры и сравнял счёт. Отличились Янар Асадов, Чавес Шимбинья и Арсер Багиров. Но в серии пенальти столичный клуб уступил.

Завтра, 28 октября, те же соперники проведут второй матч в рамках седьмого тура Суперлиги.

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