Абаскаль жестко заступился за Соболева перед журналистом

"Почему не было забросов на Соболева? Вообще Соболев провел великолепный матч, может быть, вы видели другую какую-то игру. Игнатов и Тео в первом тайме, Игнатов во втором, и Тео, и Зиньковский… Были моменты. Наверное, вы другой матч видели. Или вы думаете, что Соболев супергерой? Нельзя было играть в футбол, мой друг. Но моменты у нас были. Команда билась, на таких полях только так…", - сказал Абаскаль.