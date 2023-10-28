Игрок «Пари НН» назвал европейский чемпионат, в который он поехал бы

«Есть ли у меня любимый европейский клуб? Прямо любимого нет. Нравится «Реал» Мадрид. В какой европейский чемпионат поехал бы? Испания, наверное.



Вариант с Турцией или Грецией был бы интересен. Это всё равно опыт, а вернуться я всегда успею», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».