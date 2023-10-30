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Футболист «Урала» Сунгатулин — о приглашении арбитров из Саудовской Аравии: «Не важно, русский судья или иностранный»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал «Матч ТВ», что не видит разницы в том, арбитры какой национальности будут обслуживать матчи МИР РПЛ.

Футболист «Урала» высказался о приглашении арбитров из Саудовской Аравии
© Матч ТВ

Во вторник в эфире программы «Правила игры» на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

— Слышал об этом, но мне особо без разницы. Не важно, русский судья работает на матче или иностранный, — сказал Сунгатулин «Матч ТВ».