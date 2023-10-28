Долги «МЮ» превысили миллиард фунтов

Долги «Манчестер Юнайтед» превысили миллиард фунтов.

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Эта сумма складываются из общей задолженности, возобновляемой кредитной линии и невыплаченных трансферных платежей.

При сохранении валового долга на уровне 507,3 млн фунтов «МЮ» дополнительно занял 160 млн стерлингов по возобновляемой кредитной линии (вдобавок к еще примерно 100 млн, взятым по линии ранее), в результате чего общий долг достиг 773 млн фунтов. Задолженность по трансферным платежам составляет 317,8 млн.