«Факел» обыграл «Спартак» в 13-м туре РПЛ

Завершилась встреча 13-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Факел» одержал победу со счётом 2:0.

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На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Форвард «Факела» Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперёд. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество воронежцев и установил окончательный счёт встречи.