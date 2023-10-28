"Балтика" планирует обратиться в ЭСК РФС по эпизоду матча с "Рубином"

"Да, конечно, мы планируем обратиться в ЭСК с просьбой оценить действия Яна Бобровского в обсуждаемом эпизоде [с назначением штрафного], который, безусловно, стал ключевым в матче, - сказал Волженкин. - В текущем сезоне "Балтика" регулярно обращается в ЭСК с просьбой оценить действия арбитров, которые оказываются ключевыми в наших матчах, и, к сожалению, некоторые из решений, как мне кажется, противоречат друг другу. Как, например, решения с назначением пенальти в наши ворота в игре с "Уралом" и неназначением пенальти в следующей же нашей игре с "Крыльями Советов", несколько эпизодов в мачте с "Ростовом". Почему при схожих нарушениях мы видим совершенно разные действия арбитров, которые поддерживаются ЭСК?"