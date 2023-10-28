Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Дармштадт» со счетом 8:0

Сегодня, 28 октября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Дармштадтом 98». Команды сыграли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Бавария» разгромила «Дармштадт» со счётом 8:0.

Первый тайм матча прошёл без голов. В самом начале второго тайма, на 51-й минуте, Гарри Кейн открыл счёт в матче. Вскоре, на 56-й минуте, Лерой Зане удвоил преимущество хозяев. Уже на 60-й минуте Джамал Мусиала довёл счёт матча до разгромного. На 64-й минуте Лерой Зане оформил дубль, забив четвёртый мяч «Баварии» в матче.

На 69-й минуте случился ещё один дубль — Гарри Кейн забил свой второй гол в матче. На 71-й минуте Томас Мюллер забил пятый гол хозяев во встрече. На 76-й минуте Джамал Мусиала также оформил свой второй гол во встрече. На 88-й минуте Гарри Кейн забил третий гол, оформив хет-трик и окончательный разгром гостей со счётом 8:0.