ЦСКА и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Чалов, Файзуллаев, Заболотный, Мойзес, Гаич, Мендес, Обляков.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Олусегун, Батчи, Кордоба, Черников, Сперцян, Кади.

Встреча состоится в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, имея в активе 28 баллов, второе место занимает «Зенит» (26), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (22). ЦСКА располагается на восьмом месте, имея в активе 18 баллов.

В прошлом сезоне ЦСКА и «Краснодар» провели два матча в рамках чемпионата России. В московском матче ЦСКА одержал разгромную победу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.