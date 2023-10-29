Экс-гендир «Спартака» объяснил, почему клуб не увольняет Абаскаля
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак считает ошибкой руководства красно-белых заключение длительного контракта с тренером Гильермо Абаскалем. Об этом он заявил "Матч ТВ".
"Скорее всего, ошибка руководства в том, что при продлении соглашения с ним заключили длительный контракт. Все таки у него большая неустойка. Думаю, причина только в этом. Ничего другого тут не вижу", - сказал Первак.
Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.
28 октября в матче 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на выезде проиграл воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.
Для красно-белых это поражение стало уже пятым в текущем сезоне. Команда после 13 туров РПЛ, набрав 20 очков, делит четвертое место с "Локомотивом".