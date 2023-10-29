В Колумбии похитили родителей игрока «Ливерпуля»

В Колумбии спасли от похитителей мать футболиста «Ливерпуля» и национальной сборной Луиса Диаса. Его отец остается в заложниках. Об этом сообщает колумбийское издание Pulzo.

Накануне родители футболиста – Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда – были похищены в Барранкасе (департамент Ла-Гуахира).

Они ехали в собственном автомобиле, когда преступники преградили им дорогу. Затем родителей колумбийского футболиста похитили вместе с транспортным средством.

В воскресенье стало известно, что силовики обнаружили автомобиль Диасов. В нем находилась Силенис Маруланда. Выяснилось, что ее супруга, Луиса Мануэля преступники вытащили из машины и посадили на мотоцикл, который уехал в неизвестном направлении.

«Мать игрока «Ливерпуля» уже спасена и находится в добром здравии, благодаря тому, что силовики реализовали план, блокирующий дороги в департаменте. Отец спортсмена все еще удерживается преступниками», – пишет издание.

Сейчас отца футболиста ищет «множество полицейских и военных». В Минобороны Колумбии заявили, что развернута операция по установлению его местонахождения. Задействованы не только наземная техника, но и вертолеты.