В "Динамо" рассказали о желании получить компенсацию от футболиста Норманна

Московское "Динамо" хочет получить компенсацию от норвежского футболиста Матиаса Норманна за расторжение контракта. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Ранее Пивоваров сообщил "Спорт-Экспрессу", что "Динамо"подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по делу Норманна.

"У нас требования к Норманну. Он досрочно расторг контракт, без оснований. Хотим, чтобы он выплатил нам компенсацию. Теперь ФИФА будет решать этот вопрос", - сказал Пивоваров.

20 августа "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем.