Экс-легионер "Зенита" рассказал, чем Россия лучше Франции

«Во Франции лучше хлеб. Здесь очень хороший хлеб. Особенно багет. Без обид, Россия. Ещё вино лучше. И погода. Но зато в России круче природа. Гораздо больше зелени. Лучше супы. Это сто процентов. И баня! После России я стал больше посещать бани и сауны», — сказал Деян Ловрен в видео на YouTube-канале Владимира Колоса.