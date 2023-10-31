Губерниев выступает за обмен кругами между «Факелом» и ЦСКА

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что в вопросе качества газона стадиона в Воронеже стоит разрешить «Факелу» и ЦСКА обменяться кругами в Российской премьер лиге (РПЛ).
В субботу «Факел» на своем поле обыграл «Спартак» в матче 13 го тура МИР РПЛ со счетом 2:0. После игры футболисты и тренер «красно белых» раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже. Позднее в РПЛ сообщили «Матч ТВ», что 1 ноября в Воронеж поедет комиссия РПЛ для проверки состояния газона. Ближайший домашний матч «Факел» проведет 11 ноября с ЦСКА в рамках 15 го тура чемпионата России.
«Факел» — домашняя команда, Воронеж — футбольный город. Считаю, что ЦСКА нужно пойти навстречу и согласиться на обмен кругами. Понятно, что поле на стадионе, мягко говоря, не очень, ответственные люди должны решить эту проблему. Если же «Факелу» придется играть на резервном стадионе в Москве, то самоидентичность команды в этом матче будет утеряна, а мы лишимся прелести домашних игр команды.
Если мы выступаем за развитие футбола в стране, дорожим такими клубами, как «Факел», командой с историей, побеждавшей «Спартак» еще в 80 е годы в Кубке, то, считаю, Воронежу надо идти навстречу. Здесь надо думать и тактически, и стратегически, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в эфире «Матч ТВ» заявил, что резервным стадионом для воронежского клуба является арена московского «Локомотива».