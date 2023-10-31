Губерниев выступает за обмен кругами между «Факелом» и ЦСКА

«Факел» — домашняя команда, Воронеж — футбольный город. Считаю, что ЦСКА нужно пойти навстречу и согласиться на обмен кругами. Понятно, что поле на стадионе, мягко говоря, не очень, ответственные люди должны решить эту проблему. Если же «Факелу» придется играть на резервном стадионе в Москве, то самоидентичность команды в этом матче будет утеряна, а мы лишимся прелести домашних игр команды.



Если мы выступаем за развитие футбола в стране, дорожим такими клубами, как «Факел», командой с историей, побеждавшей «Спартак» еще в 80 е годы в Кубке, то, считаю, Воронежу надо идти навстречу. Здесь надо думать и тактически, и стратегически, — сказал Губерниев «Матч ТВ».