Полузащитник «Урала» рассказал о причинах неудач команды

«Думаю, что в психологии, она сказывается. К тому же у нас часто не складывается игра, не забиваем своим моменты, как это было в матче с «Динамо». Не реализовали четыре стопроцентных момента, а могли бы сыграть вничью», – приводит слова Сунгатулин «Матч ТВ».