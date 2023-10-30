Полузащитник «Урала» рассказал о причинах неудач команды

Полузащитник «Урала» Сунгатулин рассказал о причинах неудач команды
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин раскрыл причины неудачного старта в сезоне 2023/24 РПЛ. По словам футболиста, проблемы команды связаны с психологией.
В матче 13-го тура РПЛ, который прошел 29 октября, «Урал» уступил «Динамо» со счетом 2:1. Авторами голов в составе команды победительницы стал Константин Тюкавин и Битело. У екатеринбуржцев отметился Илья Ишков.
«Думаю, что в психологии, она сказывается. К тому же у нас часто не складывается игра, не забиваем своим моменты, как это было в матче с «Динамо». Не реализовали четыре стопроцентных момента, а могли бы сыграть вничью», – приводит слова Сунгатулин «Матч ТВ».
После 13-ти туров «Урал» идет 10-м в РПЛ с 16 очками. Всего команда одержала четыре победы. Пять раз екатеринбуржцы проиграли и четыре раза – сыграла вничью.
В конце сентября после матча с «Ростовом» (2:2) главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко демонстративно промолчал, не отвечая на вопросы журналистов по моментам в игре.
Позже президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя поведения Гончаренко, заявил, что тренер правильно сделал. По словам руководителя клуба, судейство в таком матче комментировать не было смысла.