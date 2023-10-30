Бывший украинский футболист объяснил общение на русском языке

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев объяснил общение на русском языке. Его слова приводит Tribuna.

«Мне удобно разговаривать на русском. Да, я могу разговаривать на украинском языке, но я не хочу, чтобы с меня смеялись», — заявил футболист.

Алиев добавил, что желает общаться так, как считает нужным, потому что это личное дело каждого. Он подчеркнул, что всегда разговаривал на русском языке.

Алиев родился в Хабаровске и за время карьеры успел поиграть в России, Казахстане и на Украине. В том числе, футболист выступал за московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и киевское «Динамо».