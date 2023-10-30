«Спартаку» предлагали капитана «Осасуны»

По информации источника, «Осасуна» была готова рассмотреть продажу футболиста, а сам Гарсия – переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении. В «Спартаке» высоко оценили спортивные качества защитника, но всё же остановили свой выбор на Срджане Бабиче. В российском клубе посчитали, что серб в игровом плане превосходит капитана «Осасуны».

Гарсия выступает за «Осасуну» с 2015 года. На счету 29-летнего защитника 285 матчей за клуб и две игры за сборную Испании. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн. Бабич в этом сезоне провёл за красно-белых семь игр в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.