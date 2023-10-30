Смолов: мы не будем играть на следующем чемпионате мира

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов полагает, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году.

«Честно, думаю, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от участий в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не была допущена до стыкового раунда отбора на ЧМ-2022 в Катаре, пропустила Лигу наций УЕФА и не играет в квалификационном раунде на Евро-2024 в Германии.