Алдонин: ЦСКА по делу обыграл «Краснодар»

«Я бы не сказал, что «Краснодар» как-то не очень хорошо сыграл с ЦСКА. По ходу всего чемпионата они показывают стабильную игру. ЦСКА выглядел достойно и по делу победил. Матч равный. Даже несмотря на потери ЦСКА обладает хорошим и конкурентоспособным составом. Этот тот состав, который может бороться за самые высокие места, а этот матч — лишнее подтверждение того, что команда может играть и побеждать кого угодно в чемпионате», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.