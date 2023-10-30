ФИФА отстранила Рубиалеса на три года после скандала

«Дисциплинарный комитет ФИФА запретил Луису Рубьялесу, бывшему президенту Испанской футбольной ассоциации (RFEF), заниматься всей футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил дисциплинарный кодекс ФИФА.



ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения", — сообщается на официальном сайте организации.