Винисиус Жуниор получит приз за благотворительность.

По информации The Athletic, вингер «Реала» получит приз имени Сократеса за гуманитарную деятельность. Это произойдет на сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча».

Ожидается, что во время церемонии Винисиус отдаст дань уважения бывшему футболисту сборной Бразилии Пеле, который скончался 29 декабря 2022 года.

Игрок «Реала» является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций Винисиуса составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.