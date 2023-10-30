Кварацхелия занял 17-е место в голосовании на «Золотой мяч». Беллингем — 18-й

Футболист итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании на «Золотой мяч».

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В прошлом сезоне грузин провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.