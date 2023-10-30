Беллингем признан лучшим молодым игроком года

Полузащитник испанского «Реал» Мадрид англичанин Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком года по версии французской газеты France Football.

Англичанин прошлый сезон провёл в «Боруссии» Дортмунд, за которую сыграл 42 матча во всех турнирах, где отметился 14 голами и семью результативными передачами. В номинантах на «Золотой мяч» Джуд Беллингем занял 18-е место.