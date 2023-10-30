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Беллингем — лучший молодой игрок года

Полузащитник испанского «Реал» Мадрид англичанин Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком года по версии французской газеты France Football.

Беллингем признан лучшим молодым игроком года
© globallookpress.com

Англичанин прошлый сезон провёл в «Боруссии» Дортмунд, за которую сыграл 42 матча во всех турнирах, где отметился 14 голами и семью результативными передачами. В номинантах на «Золотой мяч» Джуд Беллингем занял 18-е место.

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Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

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